Total War: Warhammer III vil ha flere legendariske helter

Total War: Warhammer III kan ha brukt den beste delen av sitt første år på å gi oss Immortal Empires gratis utvidelse og fikse forskjellige feil, men nå er fokuset fullt flyttet inn i å bringe nytt, nytt innhold inn i spillet, ifølge Andy Hall.

Creative Assemblys hovedforfatter og fortellerdesigner sa i et intervju på Inside The Rookery-podcasten at flere legendariske helter kom til spillet. I Total War: Warhammer II var legendariske helter ikoniske karakterer fra Warhammer Fantasy som ikke kunne lede en hær alene, men som fortsatt kunne fungere som enheter i kamp og helter på kampanjekartet.

Mens Hall sa at de ville fortsette med ideen om legendariske helter, ser det ut til at teamet også ønsker å lage flere legendariske herrer. "Med Legendary Lords er de din avatar i denne verden, de er ment å være du rollespill som dem," sa han. " Så det er fornuftig å prøve å bringe så mange av disse Warhammer-kjendisene inn i den rollen som mulig. Selv om de, som Deathmaster Snikch, vanligvis ikke er generaler, er de einstøinger. Men igjen, vi følger i fotsporene til bordplaten. Det gjør de også.»

Hall snakket også om hvor Total War: Warhammer III skulle gå når det gjelder utvidelse, og sa at "det er så mye mer av Cathay å se på hvis du leter etter nye områder å utvide. Men vi ser også på alle de andre løpene, vi er godt klar over at noen av løpene som har blitt sluppet tidlig, veldig tidlig, også trenger litt kjærlighet.

Hva vil du se i Total War: Warhammer III DLC?