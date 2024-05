Total War: Warhammer IIIs Thrones of Decay DLC er ute nå

HQ

Total War: Warhammer III sin Thrones of Decay DLC er endelig her, og det er noen store forventninger som går inn i denne lordpakken. Tidligere har DLC-er for spillet ikke blitt godt mottatt, ettersom de har blitt kritisert for å tilby for lite innhold for sitt prispunkt.

Den følelsen ser ut til å ha endret seg i stor grad med mottakelsen av Thrones of Decay, ettersom mange ekstra enheter er lagt til for å få spillerne til å føle at pengene deres er godt brukt. Det er også mulig å kjøpe bare den fraksjonen du vil spille som, så hvis du vil spare noen kroner, kan du gjøre det ganske enkelt.

Sammen med kunngjøringen om DLC-utgivelsen viste Creative Assembly en ny trailer for lanseringen, som ser ut til å vise Elspeth Von Drakens kampanjeintro.