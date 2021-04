Total War-serien har solgt over 36 millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Total War-serien fra Creative Assembly har vært blant oss i mange, mange år, og har utgitt et hav av flotte spill i serien. Dessuten er de ganske populære i hele verden, og serien har nå samlet sett nådd en meget imponerende milepæl.

I en pressemelding, som forresten også bekrefter at de åpner et studio i West Sussex, forteller Creative Assembly at serien totalt har solgt over 36 millioner eksemplarer. Dessuten har serien over 1,5 millioner aktive spillere hver eneste måned.

"The studio has grown by over 20% in the last year and continues to grow its community of fans including the 7.5 million players who rushed to claim A Total War Saga: TROY in a single day in August 2020. The 20-year-old Total War series has sold more than 36 million standalone games and sees over 1.5million players each month. "

Hva er ditt forhold til Total War?