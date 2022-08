Total War-utviklerne jobber på et nytt actionspill i tredjeperson

HQ

Creative Assembly er først og fremst kjent for Total War-serien, men innimellom gjør de noe ganske annerledes, som det suksessrike Alien: Isolation, som dessverre aldri fikk en oppfølger.

Akkurat nå jobber de med flerspillerspillet Hyenas, men det er ikke den eneste ideen som har fått gjennomslag. De har uttalt via deres nettsted at de i tillegg til Total War og Hyenas jobber på et tredjepersons actionspill, men det vil være "en betydelig ventetid før ytterligere detaljer avsløres."

"Teamet rekrutterer på tvers av alle disipliner, og prioriterer kandidater med erfaring fra å jobbe med tredjepersonstitler ved bruk av Unreal 5-motoren. Nåværende prioriteringer inkluderer spilldesign, programmering, teknisk kunst og animasjon."

Man kan jo håpe at det er Alien-relatert, selv om det var mye mer et skrekkspill enn et actionspill.