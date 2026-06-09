Toto Wolff hadde blandede følelser da han tok imot prisen etter Antonellis seier i Monaco

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Mercedes Formel 1-teamets sjef Toto Wolff gjorde et sjeldent opptreden på podiet under Monacos Grand Prix forrige helg for å feire at føreren hans, Andrea Kimi Antonelli, hadde vunnet løpet – hans femte Grand Prix-seier på rad – noe som plasserer ham på toppen av mesterskapet med 156 poeng, foran Lewis Hamilton, 90, og lagkameraten George Russell, 88 poeng.

F1-reglene krever at én representant fra føreren som vant Grand Prix må være til stede ved seremonien for å hente prisen på vegne av konstruktøren, og Wolff hadde gått ti år uten å gjøre det... «fordi det alltid er vanskelig å balansere mellom at den ene siden av garasjen er glad, mens den andre ikke er det», som administrerende direktør for Mercedes F1 Team forklarte på Sky Sports.

Fordi den som egentlig skulle gjøre det hadde dratt tidligere, hentet Wolff prisen personlig, og det er noe som gir «blandede følelser», for mens gleden var enorm for Antonelli, den yngste F1-lederen noensinne, opplevde teamkameraten George Russell nok en rekke uhell som førte til at han falt ut av poengene, uten egen skyld.

Wolff sa at teamet «sviktet ham» i det kanadiske GP-løpet, da motoren hans sviktet, og også i Monaco, mens han i Monaco fikk en straff for for høy hastighet i pit-lane, som teamet forverret ved å ikke gjennomføre den riktig. «Han kunne ha stått på pallen hvis det ikke hadde vært for strafffeilen».

Wolff minnet imidlertid om at sesongen er lang, og at på denne tiden i fjor så alle på Oscar Piastri som mester, og han endte opp med å komme på tredjeplass bak Verstappen og Norris.