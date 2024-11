Tottenhams Bentancur får syv kampers utestengelse etter å ha brukt rasistiske skjellsord mot Son Heung-min

HQ

Rodrigo Bentancur, uruguayansk fotballspiller i Tottenham Hotspur, har blitt idømt syv kampers utestengelse og en bot på 100 000 pund etter å ha brukt rasistiske skjellsord mot sin lagkamerat Son Heung-min. Den strenge boten er godkjent av en uavhengig reguleringskommisjon, etter at FA (det engelske fotballforbundet) satte i gang en etterforskning.

Hendelsen skjedde for flere måneder siden, på forsommeren, da Bentancur spøkte i et uruguayansk TV-program "de ser alle like ut", med referanse til koreanere. "Sonny's? Det kan være Sonnys fetter også ... de ser alle like ut", sa han da programlederen spurte ham om en Spurs-skjorte.

Klippet gikk viralt, og Bentancur ba om unnskyldning. "Sony-bror! Jeg ber om unnskyldning for det som skjedde, det var bare en veldig dårlig spøk! Jeg er glad i deg, og jeg ville aldri være respektløs eller såre deg eller noen andre! Jeg elsker deg, bror!"

"Jeg har snakket med Lolo. Han gjorde en feil, han vet det og har bedt om unnskyldning. Lolo ville aldri ha sagt noe krenkende med vilje. Vi er brødre, og ingenting har forandret seg i det hele tatt", sa Son.

"Vi har lagt dette bak oss, vi står sammen, og vi kommer til å være sammen igjen i pre-season for å kjempe for klubben vår som en enhet, la Son til. Men FA hadde ikke sagt det siste ordet, og kommisjonen fant at midtbanespilleren brøt FAs regel E3.1 "da han opptrådte på en upassende måte og/eller brukte krenkende og/eller fornærmende ord og/eller brakte spillet i vanry".

FA legger til at dette ble forverret av FAs regel E3.2, "ettersom den inkluderte en referanse - enten uttrykkelig eller underforstått - til nasjonalitet og/eller rase og/eller etnisk opprinnelse".

Tottenham mister midtbanespilleren i syv Premier League-kamper, inkludert denne ukens kamp mot Manchester City, men han vil fortsatt kunne spille i Europa League.