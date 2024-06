Touhou Luna Nights får en begrenset fysisk utgivelse på Switch og PS5

HQ

For å markere femårsjubileet til Touhou Luna Nights, har utviklerne Team Ladybug og WSS Playground kunngjort at de vil samarbeide med SelectaPlay for en begrenset fysisk utgave av spillet på PS5 og Switch.

Denne vil komme i en av to varianter; en Standard og en Limited Collector's Edition som inkluderer en rekke ekstra godbiter og ekstrautstyr. Utgaven Standard vil kun inneholde det fysiske basisspillet, mens Collector's Edition også vil inneholde en 5-Year Anniversary Collector's Box, et fysisk basisspill, en spillmanual, en SteelBook, en dobbeltsidig CD med lydsporet, et ekthetssertifikat og tre alternative case-inlays.

Det bør også bemerkes at disse fysiske utgavene også vil være første gang spillet kommer til konsoller utenfor Asia.

De eksakte utgivelsesdatoene for de to fysiske versjonene har ennå ikke blitt bekreftet, men vi har en trailer som viser dem frem, som du kan se i sin helhet nedenfor.