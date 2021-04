Touhou Luna Nights passerer 250,000 solgte eksemplarer

Du ser på Annonser

Tre år etter den åriginale lanseringen på PC via Steam har Touhou Luna Nights nå nådd en ny milepæl: Metroidvania-eventyret har nå solgt 250,000 eksemplarer. Dette ble annonsert av utvikler Team Ladybug og utgiverne Why So Serious? og Playsim.

I september i fjor ble spillet også utgitt på Xbox One, og i desember kom det også til Switch.

På Steam har det også fått meget gode anmeldelser av brukerne, så det er kanskje verdt å sjekke ut, spesielt om du liker Metroidvania-spill.