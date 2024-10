Tour de France 2025 kunngjort: hver etappe detaljert og en endring fra 2024

HQ

I de kalde oktoberdagene lengter sykkelfans sannsynligvis etter sommeren og Grand Tours, de mest prestisjefylte sykkelkonkurransene. Vi har gode nyheter, for Tour de France har nettopp offentliggjort planene for Tour de France 2025.

Neste års Tour vil finne sted fra 5. til 27. juli, med 21 etapper. I motsetning til de tre siste utgavene, som har hatt avgang fra Copenhague, Bilbao og Firenze, vil Grand Départ neste år være i Lille, og vil ikke forlate "sekskanten". I 2026 vil dette endre seg igjen, da rittet vil gå fra Barcelona.

Tadej Pogačar vil ha sjansen til å oppnå sin fjerde seier eller sjette pallplass i Touren, i en konkurranse med topper som Mont Ventoux, Luchon-Superbagnères, Col de la Loze eller en tempoetappe i Peyregudes, i Pyreneene.

Tour de France 2025 vender tilbake til Champs Elysées for 50. gang, men ikke på rad

Som vanlig vil Tour de France ha målgang på Champs Elysées i Paris, et sted som i fjor ikke var tilgjengelig på grunn av sommer-OL. Det blir også den 50. gangen at feltet kjører over denne ikoniske boulevarden. Som helhet har Tour 2025 også som mål å hylle sykkellegender som Louison Bobet, Jacques Anquetil og Bernard Hinault.

På sine nettsider har Tour de France beskrevet hver etappe i detalj, inkludert steder, kilometer og stigning.