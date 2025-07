Tour de France Femmes-favoritten Demi Vollering er erklært klar til å fortsette etter smertefull krasj på 3. etappe

HQ

Sykkelverdenen var i spenning etter at Demi Vollering veltet stygt under 3. etappe av Tour de France Femmes. Den 28 år gamle nederlenderen fra WorldTeam FDJ-Suez vant Tour de France allerede i 2023, og var bare fire sekunder bak den endelige vinneren Katarzyna Niewiadoma i fjor. Når Vollering ikke vant i 2024, skyldtes det i stor grad en massevelt på 5. etappe, der hun tapte nesten to minutter i sammendraget. Hun brakk halebenet, men klarte likevel å fullføre touren.

Mandag 28. juli ble hun også rammet av en velt. Hun var tilbake på sykkelen og fikk hjelp av lagkameratene, til tross for at hun hadde synlige smerter i kneet og ryggen (i motsetning til i fjorårets ritt, der lagkameratene i SD Worx "solgte henne". Det var frykt for at hun, etter medisinske tester, måtte trekke seg fra rittet på grunn av skadene med "multiple kontusjoner", men tirsdag morgen bekreftet FDJ-Suez at hun er erklært frisk nok til å sykle.

Heldigvis tapte hun ikke noe i sammendraget, i motsetning til i fjor, da krasjet skjedde bare 3,7 km fra mål, innenfor sikkerhetssonen på 5 km, og hun fikk samme sluttid som frontgruppen på etappen.