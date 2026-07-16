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Tour de France slo denne uken en rekord som hadde stått uberørt siden 1990-tallet, men som sannsynligvis vil bli slått igjen

11. etappe av Tour de France 2026 var den raskeste som noensinne er registrert i konkurransen.

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Da Søren Warenskjold fullførte 11. etappe i Tour de France onsdag, bidro han til å slå en rekord som ikke hadde blitt slått siden 1999: den høyeste gjennomsnittshastigheten noensinne i en etappe i Tour de France.

Hovedfeltet syklet med en gjennomsnittshastighet på 50,91 km/t, noe som er høyere enn den forrige rekorden for den raskeste Tour de France-etappen noensinne – en etappe i 1999-utgaven som ble vunnet av Mario Cipollini: 50,36 km/t.

Tour-arrangørene hadde ikke forutsett syklistenes uvanlige gjennomsnittshastighet, da de hadde spådd at den første rytteren ville komme i mål kl. 17.31... men han kom 15 minutter tidligere.

I fjor var rekorden nær ved å bli slått igjen, da Tim Merlier vant 9. etappe i 2025: gjennomsnittsfarten på den etappen var 50,013 km/t, men rekorden fra 1999 hadde stått helt til nå.

Utenfor Tour de France var den eneste andre etappen i de andre Grand Tour-løpene (Vuelta a España og Giro d’Italia) som oversteg 50 km/t faktisk i år, 15. etappe i Giro, vunnet av Fredrik Dversnes, der hovedfeltet syklet med en gjennomsnittsfart på 51,064 km/t. Eksperter mener det er uunngåelig at rekorden vil bli slått før eller senere, på grunn av mer aerodynamiske design og strengere og mer optimalisert forberedelse, fra trening til ernæring.

Tour de France slo denne uken en rekord som hadde stått uberørt siden 1990-tallet, men som sannsynligvis vil bli slått igjen
Benowa / Depositphotos

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