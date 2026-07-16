Tour de France slo denne uken en rekord som hadde stått uberørt siden 1990-tallet, men som sannsynligvis vil bli slått igjen

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Da Søren Warenskjold fullførte 11. etappe i Tour de France onsdag, bidro han til å slå en rekord som ikke hadde blitt slått siden 1999: den høyeste gjennomsnittshastigheten noensinne i en etappe i Tour de France.

Hovedfeltet syklet med en gjennomsnittshastighet på 50,91 km/t, noe som er høyere enn den forrige rekorden for den raskeste Tour de France-etappen noensinne – en etappe i 1999-utgaven som ble vunnet av Mario Cipollini: 50,36 km/t.

Tour-arrangørene hadde ikke forutsett syklistenes uvanlige gjennomsnittshastighet, da de hadde spådd at den første rytteren ville komme i mål kl. 17.31... men han kom 15 minutter tidligere.

I fjor var rekorden nær ved å bli slått igjen, da Tim Merlier vant 9. etappe i 2025: gjennomsnittsfarten på den etappen var 50,013 km/t, men rekorden fra 1999 hadde stått helt til nå.

Utenfor Tour de France var den eneste andre etappen i de andre Grand Tour-løpene (Vuelta a España og Giro d’Italia) som oversteg 50 km/t faktisk i år, 15. etappe i Giro, vunnet av Fredrik Dversnes, der hovedfeltet syklet med en gjennomsnittsfart på 51,064 km/t. Eksperter mener det er uunngåelig at rekorden vil bli slått før eller senere, på grunn av mer aerodynamiske design og strengere og mer optimalisert forberedelse, fra trening til ernæring.