Town to City lar deg bygge drømmebyen din

Skaperne av det koselige Station to Station har nylig avduket sitt neste prosjekt - en like sjarmerende bybyggingssimulator i et idyllisk miljø fra tidlig 1900-tall. Her kan du utvide den lille drømmelandsbyen din til en blomstrende, livlig by. Bygg veier, parker, butikker og dekorer omgivelsene dine - alt sammen uten begrensningene til et rutenettsystem. Frihet er nøkkelen her.

Men til tross for den innbydende grafikken og den avslappede atmosfæren er det klare mål - i hvert fall hvis du vil at samfunnet ditt skal blomstre og vokse. Ikke overraskende har innbyggerne behov og ønsker som må oppfylles, og det vil også være mulig å koble sammen flere bosetninger for å oppmuntre til handel eller utveksling av ressurser.

Hele opplevelsen ser utrolig koselig ut og er planlagt for utgivelse på PC, selv om den eksakte lanseringsdatoen ennå ikke er bestemt. Sjekk ut traileren nedenfor.

Høres Town to City ut som et spill for deg?