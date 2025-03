Toyota presenterer en mikrobil designet for å erobre Europas byer på en bærekraftig måte

HQ

Mens mange amerikanske biler har en tendens til å være enorme, er mange europeiske modeller ofte mer konsise på grunn av at de er designet for å kjøres på mindre landeveier og i trange og smale bygater, og ikke på enorme, vidstrakte motorveier. Derfor ser vi ofte at det dukker opp Europa-vennlige biler her og der, og nå prøver Toyota seg igjen på denne fronten med en ny konseptmodell som går under navnet FT-Me.

Det er en mikromodell som er helelektrisk og til og med har bærekraftige elementer, som et solcelletak som gjør det mulig å forlenge rekkevidden mens du er på farten. Det er en bil som er mindre enn 2,5 meter lang, med en toseters kabin, og alt dette betyr at den er liten nok til å oppta bare halvparten av en vanlig parkeringsplass.

Den har en tofarget hvit og svart styling og et design som er inspirert av en flyhjelm og mobilitetsarbeidet som ble gjort i forbindelse med de olympiske leker i Tokyo 2020 og Paris 2024, samtidig som den har en "følelse av sikkerhet, robusthet, lav vekt og en "go-anywhere"-attitude."

I tillegg til å ha 360-graders sikt, smarttelefonintegrasjon for nøkkelfri adgang og mulighet for rullestolbrukere takket være et drivsystem med kun ratt, er det også en bil som krever det mest grunnleggende førerkortet, noe som betyr at noen steder vil folk helt ned i 14-årsalderen lovlig kunne sette seg bak rattet i denne bilen.

Bilen er laget av resirkulerte materialer, og man håper å redusere karbonavtrykket med 90 % sammenlignet med de fleste bybiler. Selv om vi ennå ikke har fått vite den nøyaktige rekkevidden til bilen, er vi blitt fortalt at soltaket kan legge til ytterligere 20-30 km per dag, noe som sies å være nok for de fleste bruksscenarioer.

Det er uklart om FT-Me noen gang vil bli produsert, men den har definitivt noen svært overbevisende ideer for smart bybilliv.

