Toyota tar patent på simulerte motorstopp i sin simulerte EV-girkasse
Alt dette er et forsøk på å gjøre kjøringen mer engasjerende for de som savner den opplevelsen.
Vi har allerede sett bilprodusenter designe falske girkasser for elbiler som åpenbart har automatgir, og som derfor ikke har noe grunnleggende behov for manuelle girspaker.
Men Toyota er i ferd med å ta det et underholdende skritt videre. Som CarBuzz rapporterer, har de patentert et system som ikke bare simulerer en manuell girkasse i en elbil – det kan også gjenskape en av de mest frustrerende delene ved å kjøre med manuell girkasse: å la motoren gå i stå.
Selv om dette foreløpig bare er et patent, vil det bety at en elbil, som teknisk sett ikke kan gå i stå, da vil kunne gå i stå. Systemet kan til og med vurdere førerens ferdighetsnivå. Hvis det fastslår at føreren sliter, kan det automatisk aktivere hjelpefunksjoner som hill-hold-kontroll for å forhindre at bilen ruller bakover i bratte bakker.
Andre merker som Hyundai, BMW, Lexus og Mercedes har alle antydet lignende systemer, og gjeninnfører konseptet med manuell girkasse, alt i et forsøk på å gjøre kjøringen mer engasjerende til tross for at det ikke er noe teknisk behov for det.