Toyota tar patent på simulerte motorstopp i sin simulerte EV-girkasse

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Vi har allerede sett bilprodusenter designe falske girkasser for elbiler som åpenbart har automatgir, og som derfor ikke har noe grunnleggende behov for manuelle girspaker.

Men Toyota er i ferd med å ta det et underholdende skritt videre. Som CarBuzz rapporterer, har de patentert et system som ikke bare simulerer en manuell girkasse i en elbil – det kan også gjenskape en av de mest frustrerende delene ved å kjøre med manuell girkasse: å la motoren gå i stå.

Selv om dette foreløpig bare er et patent, vil det bety at en elbil, som teknisk sett ikke kan gå i stå, da vil kunne gå i stå. Systemet kan til og med vurdere førerens ferdighetsnivå. Hvis det fastslår at føreren sliter, kan det automatisk aktivere hjelpefunksjoner som hill-hold-kontroll for å forhindre at bilen ruller bakover i bratte bakker.

Andre merker som Hyundai, BMW, Lexus og Mercedes har alle antydet lignende systemer, og gjeninnfører konseptet med manuell girkasse, alt i et forsøk på å gjøre kjøringen mer engasjerende til tross for at det ikke er noe teknisk behov for det.