Toyota vender tilbake til Formel 1 etter femten års fravær, men med en partner

Toyota er verdens største bilprodusent, men deres tilstedeværelse i Formel 1 har vært ujevn. De debuterte i 2002, men har aldri vunnet et Grand Prix. De trakk seg ut av konkurransen i 2009 på grunn av finanskrisen. Femten år senere er de tilbake... på en måte.

I oktober kunngjorde det japanske selskapet at de er tilbake i konkurransen, men de vil gjøre det sammen med en partner, det amerikanske F1-teamet Haas. Begge selskapene vil "dele ekspertise og kunnskap, samt ressurser": Toyota Gazoo Racing (deres motorsport- og FoU-divisjon) vil levere design-, tekniske og produksjonstjenester til Haas, mens Haas vil tilby teknisk ekspertise og kommersielle fordeler.

Avtalen vil imidlertid løpe parallelt med Haas' nåværende avtale med Ferrari, som fortsatt vil produsere motorene til bilene.

Toyotas forrige F1-team var en fiasko

Til tross for sin erfaring og sine økonomiske muskler vil Toyota fortsatt ikke lage et eget team, kanskje på grunn av fiaskoen med deres tidligere erfaring, der de oppnådde tretten pallplasser, men ingen seire, og oppnådde en beste plassering på fjerdeplass i konstruktørmesterskapet.

Ved å gjøre det til et rent teknisk partnerskap vil avtalen gi Toyota muligheten til å utvikle sin kunnskap og sine ferdigheter uten å ta for stor risiko, mens MoneyGram Haas F1 Team (et amerikansk team som for tiden ledes av japanske Ayao Komatsu) vil dra nytte av Toyotas ingeniørkunst.