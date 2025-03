Toyota vil vise frem en ny elbilmodell neste måned

HQ

Toyota vil snart utvide sitt utvalg av elektriske biler ytterligere, ettersom den japanske bilprodusenten nå har avslørt at de vil vise frem en helt ny modell neste måned. Den skal avsløres 11. mars, og vi får ikke vite så mye om hva denne bilen vil være, bortsett fra følgende :

"Den nye bilen presenterer en elegant og stilig coupé-design med et romslig, komfortabelt og allsidig interiør og forhøyet kjøredynamikk. Utviklingen er inspirert av Toyotas tradisjon for å skape produkter som har en sterk emosjonell appell og gir kundene flere valgmuligheter."

Når det gjelder det nøyaktige avsløringstidspunktet den 11. mars, vil det være sent for europeere, da det er satt til 23:01 GMT / 00:01 CET (12. mars). Ta en titt på en teaser for bilen nedenfor.

Toyota

