Toys for Bob er tidlig i utviklingen av sitt neste spill

Toys for Bob Toys for Bob er offisielt en indie-utvikler igjen. Nyheten ble bekreftet av studioet nylig, alt før teamet tok til sosiale medier for bare et par timer siden for å legge ut noen planer for hva som kommer neste gang.

Indie-teamet har avslørt at de er i de tidlige stadiene av utviklingen av et helt nytt spill. Det er ingen informasjon om nøyaktig hva dette spillet vil være, og det ser ikke ut til at vi vil høre mye mer om det heller på en stund, som Toys for Bob sier "Vi er fortsatt veldig tidlig i utviklingen, så det kan hende du ikke hører fra oss på en stund".

Vi bør likevel glede oss, for det talentfulle teamet lover også at de "jobber hardt med en opplevelse vi er såååå inspirert av!"

Uansett hva dette spillet ender opp med å bli, kan vi forvente at det vil bli utgitt av Xbox, ettersom en avtale mellom de to selskapene allerede er satt i stein.