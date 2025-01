Trae Young scorer en matchvinnende scoring fra motsatt banehalvdel: 49 fot (15 meter)

HQ

Å score en trepoenger i siste sekund, fra motsatt side av banen, er noe mange spillere bruker i et desperat forsøk på å score de siste poengene. Og vanligvis fungerer det ikke, det er nesten umulig å sikte riktig fra den avstanden ... men Trae Young klarte det i går kveld for laget sitt, Atlanta Hawks, i en kamp mot Utah Jazz.

Etter at Sexton fra Utah klarte å score en trepoenger for å utligne kampen, var det bare 2,9 sekunder igjen. Uten tid til å forberede et angrep, skjøt Young fra utenfor midtbanen, i motsatt side. Det ble et sus da ballen var i luften, og på mirakuløst vis gikk den i nettet: 124-121 til haukene.

Det er beregnet at skuddet ble skutt fra en avstand på 49 fot, eller rundt 15 meter. Ifølge Sporting News, som har sjekket basketballreferanser, var det den femte lengste matchvinnende buzzer-beateren i NBAs historie, 12 fot kortere enn et skudd av Devonte Graham i 2021.