Trailer viser drager, blod og familiedrama i House of the Dragon

HQ

Om en måned starter Game of Thrones-forløperen House of the Dragon på HBO Max, og for å markere anledningen har vi fått den beste titten på serien så langt.

Med sine over to minutter viser dagens trailer hvordan krigen innad i Targaryen tilsynelatende vil by på enda flere drager, blodige slag og hjernespinnende politikk enn det David Beniof og fD.B. Weiss leverte i sin åtte sesonger lange serie.