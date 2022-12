Traileren for Indiana Jones and the Dial of Destiny er her

HQ

Etter å ha måtte nøye oss med ertende bilder fra det vi bare har kalt Indiana Jones 5 er det endelig tid for noen skikkelig godbiter.

For det første kan Disney og Lucasfilm avsløre at filmen faktisk heter Indiana Jones and the Dial of Destiny, og som om det ikke var nok har vi i samme slengen fått den første traileren. Her serveres det både action, drama og humor mens både en eldre og CG-ung Harrison Ford bruker både pisk, kjappe replikker og skummelt enkle metoder for å komme seg ut av floker. Er det virkelig lov å glede seg litt til den 30. juni etter å ha sett denne?