Traileren for Slow Horses: Sesong 5 er allerede tilgjengelig

Slow Horses' fjerde sesong ble avsluttet i går. Apple TV+ dramaserien som fortsetter å skille seg ut som et av de beste showene på streamere totalt, har vært en stor hit for Apple, så mye at streameren har prioritert å få en ny sesong foran fansen på årlig basis. Dette vil tilsynelatende fortsette inn i 2025 også.

Vi sier dette fordi etter finalen i sesong 4 ble fansen behandlet med en trailer for den kommende sesong 5. Den kommende sesongen har foreløpig ingen premieredato, og traileren har faktisk ikke blitt publisert på nettet ennå, men X-brukeren TV+Updates har fanget den og delt den likevel.

Den femte sesongen vil være basert på den femte Slough House boken av Mick Herron. Den kommende sesongen, kjent som London Rules, vil gi Slow Horses i oppgave å etterforske stadig mer uvanlige hendelser som skjer i Englands hovedstad.

Selv om den ikke har fått grønt lys ennå, trenger vi sannsynligvis ikke å vente lenge før Apple trykker på avtrekkeren for en sjette sesong av Slow Horses, slik at den er klar for premiere i 2026. Det er fortsatt tre bøker igjen å filmatisere, og en ny kommer i 2025, så det er nok av spennende spioneventyr å se på Apple TV+.