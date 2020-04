The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ble sluppet til PlayStation 4 i Japan for rundt to år siden. Dessverre ble det værende der, frem til nå. For nå meddeler NIS America at de kommer til å gi det ut i Europa og USA i høst til PlayStation 4, samt i 2021 til PC og Switch.

En første trailer for den vestlige versjonen finner du nedenfor, og vi anbefaler fans av japanske rollespill å holde et øye med dette da det fikk gode anmeldelser i Japan.