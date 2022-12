Transformers blir mørkt og skittent i nytt online-eventyr

HQ

Selv om det var troverdige rykter som pekte mot kunngjøringen av en ny Transformers-tittel under gårsdagens The Game Awards, ble nok de fleste ganske overrasket over det de så.

Det viser seg at Transformers nå blir både mørkt og skittent i et spill som heter Transformers: Reactivate. Det var egentlig ikke før på slutten av traileren at det ble tydelig hva vi så, som er en Splash Damage-utviklet (Brink, Gears Tactics) tittel med et online-actionkonsept for 1-4 spillere. En åpen beta vil starte en gang neste år, og kommer til PC og "konsoller", som sannsynligvis betyr i hvert fall PlayStation 5 og Xbox Series.

Nedenfor er den offisielle beskrivelsen av Transformers: Reactivate og den første traileren samt noen skjermbilder.

"The gravest threat to humanity has arrived. And it's already won. Earth is no longer ours; it belongs to them. All we have left is our hope for the Autobots, as we salvage them from the rubble left behind.

Transformers: Reactivate will offer players a chance to immerse themselves in the Transformers universe like never before. They will get to play as some of their favorite characters; unique, weighty, and powerful, seamlessly converting between vehicle and bot form as they battle The Legion; the greatest threat the Autobots have ever faced."