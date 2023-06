Transformers: Earthspark - Expedition tilbyr et Humlebee-eventyr i oktober

Outright Games har en rekke forskjellige spill basert på populære barnefokuserte IP-er som kommer fremover, blant annet Paw Patrol World og Jumanji: Wild Adventures. Men nå legger utgiveren til en ekstra i denne samlingen med et helt nytt Transformers-spill fra utvikleren Tessera Studios, teamet som tidligere har gitt oss Star Trek Prodigy: Supernova.

Spillet, som går under navnet Transformers: Earthspark - Expedition, er et 3D-actioneventyrspill for én spiller, og er basert på Paramount-serien med samme navn.Her er Bumblebee hovedpersonen, og den ikoniske Autoboten reiser til tre nye steder rundt om i verden for å stoppe den onde Mandroid fra å bruke eldgammel teknologi til å øke sin makt og lage alle slags farlige våpen. Da er det godt å få hjelp fra fanfavoritter som Optimus Prime, Grimlock, Skywarp, Nova Storm og Skullcruncher.

Spillets tre miljøer har hver sin flora og unike farer, i tillegg til samleobjekter spredt rundt omkring. Når det gjelder gameplay kan Bumblebee kunne bruke en rekke kombinasjoner og bevegelser for å bekjempe fiender, Disse kan oppgraderes og tilpasses når du kommer tilbake til basen mellom oppdragene.

Ettersom dette er en tittel som er laget for et yngre publikum, har spillet til og med en bred tilgjengelighetspakke, inkludert retningsadvarsler, assistert kjøring, automatisk kamera og mer.

Transformers: Earthspark - Expedition lanseres 20. oktober.