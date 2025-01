Transformers og fotball: Et nytt Bumblebee-samarbeid

HQ

Transformers-serien er ikke fremmed for uventede crossovers, og det siste samarbeidet tar ting til et helt nytt nivå. Det tyske fotballaget Borussia Dortmund har slått seg sammen med Autobots i en overraskende kampanje for animasjonsfilmen Transformers One. Til tross for at filmen har premiere i september 2024, bringer samarbeidet Bumblebees fotballferdigheter frem i rampelyset i en unik video delt på lagets Instagram.

Bumblebee ble ikke bare valgt på grunn av sin popularitet, men også fordi hans gule og svarte fargevalg passer perfekt til Borussia Dortmunds lagfarger. I videoen kan man se Bumblebee, med sitt Transformers One-design, balansere og sparke en fotball, noe som gir et snev av Autobots-stil til sportsverdenen. Selv om det kan virke som en merkelig timing - spesielt med filmens lunkne økonomiske mottakelse - er det tydelig at crossoveren har som mål å holde Transformers One i offentlighetens søkelys, og tilby fansen en annen måte å engasjere seg i filmen på strømmeplattformer som Paramount+.

Dette er ikke første gang Transformers One krysser stier med fotballverdenen; Japan har tidligere arrangert sitt eget arrangement med fotballtema i samarbeid med anime-serien Captain Tsubasa. Med Borussia Dortmund nå i miksen, ser det ut til at dette uventede partnerskapet langt fra er et engangsstunt.

