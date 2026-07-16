Tre år senere: Her er lanseringstraileren til « Tears of Adria

Noen ganger går ikke alt som planlagt, og i 2023 ble Tears of Adria lansert, et strategifokusert RPG i Heroes-stil med en litt annerledes tilnærming. Kampsystemet dreier seg om automatiske kamper, der din rolle først og fremst er å bidra til den overordnede strategien.

Vurderingene på Steam er «Svært positive», men det er bare 55 anmeldelser. Utvikleren, Ark Island Studio, overså en liten – men ikke helt ubetydelig – detalj ved lanseringen… markedsføringen. Folk visste ikke at spillet eksisterte, og det er grunnen til at vi nå, tre år etter spillets utgivelse, har fått servert noe så uvanlig som en lanseringstrailer. Studioet skriver selvkritisk at det er en «trailer Tears of Adria n sannsynligvis burde hatt i 2023.»

Sjekk ut traileren nedenfor, og hvis du er interessert i dette unike strategieventyret, er det tilgjengelig nå på Steam. Og ja, det har vært ute i tre år.