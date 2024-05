Tre av Destiny 2s nyeste utvidelser er for øyeblikket gratis å spille

HQ

Det er mindre enn en måned til Destiny 2: The Final Shape kommer, og Bungie har jobbet hardt for å gi spillerne muligheter til å plyndre og forberede seg på den kommende kampen mot Witness. Dette inkluderer det gratis innholdet på Into the Light som allerede er i spillet, og som nylig har blitt utvidet, og inkluderer også tilgang til en rekke tidligere utvidelser av spillet.

Fra nå og helt frem til 3. juni kan alle spillere, både på PC og konsoll, dykke ned i Destiny 2: Shadowkeep, Destiny 2: Beyond Light og Destiny 2: The Witch Queen i sin helhet. Du kan spille gjennom deres respektive kampanjer, tjene deres underklasser og Exotic utstyr, og ta del i deres Raids, og til og med sjekke ut alt sesonginnholdet som har debutert det siste året, for eksempel Season of Defiance, Season of the Deep, Season of the Witch, og Season of the Wish.

Du vil imidlertid ikke kunne besøke Neomuna eller spille gjennom Destiny 2: Lightfall innhold uten å plukke opp den utvidelsen selv. Det vil være en avtale for å fange denne utvidelsen til et lavere prispunkt frem til 3. juni likevel.

Som per Into the Light, fra nå av PvP Map Pack er tilgjengelig for å sjekke ut, og det samme er Zero Hour Exotic oppdrag igjen, samt noen få nye BRAVE våpen å jakte på.