I fjor kunngjorde Nickelodeon og Paramount at de har dannet et nytt studio kalt Avatar Studios, et selskap som skal lage nytt innhold basert på den elske animeen. I dag kan vi se et første tegn på at studioets innsats begynner å bære frukter, ettersom Variety nå har rapportert at tre Avatar: The Last Airbender-filmer er på vei.

Det er ingen informasjon om handlingen til filmene, men vi har fått vite at serieveteranen Lauren Montgomery har fått i oppdrag å regissere den første av filmene, og at de originale skaperne Michael DiMartino og Bryan Konietzko også er knyttet til prosjektene.

For øvrig står det også at de tre kommende filmene skal være animerte og at det skal være tre uavhengige historier.