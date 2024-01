Tre Blizzard-klassikere blir en del av Battle.net

HQ

Battle.net har lenge fungert som Blizzard sin egen digitale spillbutikk og sosiale plattform. De aller fleste av studioets titler er å finne via dette formatet, men det har vært hull der noen kjære klassikere har glimret med sitt fravær.

Nå fylles endelig tre slike hull. Blizzard har annonsert at Diablo, Warcraft: Orcs & Humans og Warcraft II: Tides of Darkness nå er tilgjengelige via den nevnte spillbutikken, og de som har lett etter disse klassikerne kan nå få dem direkte fra utvikleren som skapte dem for rundt 25-30 år siden.

Warcraft II: Tides of Darkness leveres for øvrig sammen med Beyond the Dark Portal -utvidelsen, og de som kjøper Diablo, får også Hellfire -utvidelsen.