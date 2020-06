Tre Destiny 2-utvidelser offentliggjort - varer frem til 2023

Du ser på Annonser

Bungie har vært ganske klare på at de ville avsløre meget spennende ting om Destiny-universet sin fremtid i dag over lang tid, og jeg kan forstå at de hypet det opp.

Du kan nemlig glemme en overgang til Destiny 3 med det første, for Destiny 2 har fortsatt minst tre store utvidelser på lur. Den første heter Beyond Light, og vil lanseres den 22. september. Da går turen til Europa, en av Jupiters måner altså, hvor beryktede Eramis prøver å skaffe seg en enorm Exo-hær. Det betyr uansett ikke at alle tid vil tilbringes der, for interessant nok bringer de også Destinys Cosmodrome tilbake. Dette blir ikke det eneste gjensynet i årene fremover heller.

Utviklerne har planer om å bringe tilbake en rekke ting fra originalen, deriblant Vault of Glass og andre klassiske Raid og områder. Noe som kanskje vil skuffe enkelte med denne annonseringen er at spillet ikke nødvendigvis blir større av den grunn siden mindre populære områder og aktiviteter vil fjernes etter hvert også slik at fokuset kan være på det viktigste og mest populære. Disse vil så ende opp i det som passende nok kalles et hvelv med innholds som vil rotere på å komme tilbake når savnet blir stort nok.

Ikke at det bør være mye innhold å savne med tanke på at de også benyttet anledningen til å avsløre to andre utvidelser; The Witch Queen og Lightfall for henholdsvis 2021 og 2022. Begge disse vil by på helt nye områder.

Med det i tankene bør det ikke komme som et sjokk at Destiny 2 også skal bli med over til PlayStation 5 og Xbox Series X. Der skal planen være å kunne kjøre i 4K og 60 bilder i sekundet, mens alt av figurer, utstyr og valuta du har automatisk overføres slik at du slipper å starte på nytt. Studioet gjentar også at planen er å få til cross-play en gang i 2021, men kan ikke si mer enn det.

