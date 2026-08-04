Tre løvinner i Tokyo Zoo dør av heteslag

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Klimaendringene og den gradvise temperaturstigningen over hele verden, år etter år, gir oss dramatiske bevis på at vi står overfor en reell krise for livets overlevelse på jorden – en krise som er uten sidestykke for menneskeheten. Et bevis på dette er den tragiske hendelsen i Tokyo Zoo, som nå har bekreftet at tre av de seksten løvene har dødd som følge av varmen.

Ifølge en rapport fra Reuters er denne situasjonen uten sidestykke i løpet av de 62 årene siden dyrehagen i den japanske hovedstaden åpnet. Og helt siden den første hetebølgen i juli begynte hele løvebestanden å vise symptomer, de ble sløve og sluttet gradvis å spise og drikke, til det punktet hvor alle trengte øyeblikkelig veterinærbehandling. Tilsynelatende led de tre løvinner, i alderen 3, 11 og 15 år, av alvorlig dehydrering og multiorgansvikt, noe som ble bekreftet ved obduksjonen.

Temperaturene i området steg til nesten 39 grader Celsius fra midten til slutten av juli, noe som utløste advarsler om heteslag, og selv om løver er hjemmehørende i Afrika sør for Sahara og er vant til tørr varme, gjør kombinasjonen av varme og høy luftfuktighet i Tokyo det vanskelig for dem å regulere kroppstemperaturen, noe som førte til den fatale utgangen for disse tre hunnene. Resten av løvene får for øvrig fortsatt intravenøs behandling.

«Ingen andre dyr har vist tegn til sykdom, men personalet passer på dyrene med enda større omhu enn før», sa en representant fra Tama Zoo.