Tre nye spill på vei til PlayStation VR

Om du synes det har gått litt tregt med lanseringen av VR-spill på PlayStation VR i det siste, så kommer det nå litt påfyll. Det første er Paper Beast, som er eksklusivt til PlayStation VR og lanseres den 24. mars. Det slippes kun digitalt og ser ut til å ta inspirasjon fra Media Molecules Tearaway med et miljøvennlig tema. Sjekk ut traileren nedenfor.

Du ser på Annonser

Den 26. mars kommer The Room VR, som ser ut til å være en blanding av Indiana Jones og et krimdrama hvor vi skal utforske British Institute of Archeology for å finne en forsvunnet egyptolog. Spillet kommer også til Oculus Quest, Oculus Rift, Oculus Rift S, Valve Index, Vive Cosmos, HTC Vive samt Windows Mixed Reality.

Til sist kommer også puzzleeventyret FORM som ble lansert for noen år siden på andre format. Det kommer endelig til PlayStation VR den 7. april.

Kommer du til å sjekke ut noen av disse?