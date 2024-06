Tre spennende rykter om Xbox Games Showcase

HQ

Det er nå bare fem dager igjen til Microsoft har sin Xbox Games Showcase på søndag hvor de vil vise mer om fremtiden til Xbox. Som forventet er spekulasjonene i full gang, og det går rykter om hva som vil bli vist fra alle slags innsidere av forskjellige valører.

En av de bedre er imidlertid spanske eXtas1s, som tidligere har klart å avsløre flere Microsoft-relaterte ting før noen andre, og nå er han i gang med ikke mindre enn tre forskjellige scoops.

Det første er at Xbox Games Showcase vil inneholde et såkalt shadow drop, et spill som lanseres uten å ha fått en offisiell utgivelsesdato. Og det vil tilsynelatende være en førstepartstittel. Vi kan tenke oss at det er en tittel som Towerborne eller den lengeryktede Gears of War-samlingen, ... men det kan selvfølgelig også være noe helt nytt (som da Hi-Fi Rush fikk et skyggedropp i januar i fjor).

Det andre ryktet hevder at Xbox-lanseringen av Octopath Traveler II er nærmere enn mange kanskje tror. Ifølge eXtas1s vil det bli utgitt for Game Pass allerede denne måneden. Spillet ble utgitt for PC, PlayStation og Switch i fjor og fikk gode anmeldelser, men hypen forsvant tilsynelatende raskt. Forhåpentligvis kan Game Pass få flere til å oppdage dette fantastiske japanske rollespillet.

Til slutt har vi det tredje ryktet om at Microsoft vil avsløre at det kommer en bærbar Xbox. Det vil imidlertid bare være en teaser, noe som sannsynligvis betyr at det vil ta lang tid før den faktisk slippes, men det ville likevel vært veldig spennende å få dette bekreftet.

Det er verdt å påpeke at alt dette er ubekreftede rykter og bør tas med en stor porsjon salt - men når det gjelder innsidere, er eXtas1s en av de bedre kildene...