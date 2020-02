Tre tidseksklusive Google Stadia-spill annonsert

Google har annonsert ytterligere fem multiplattformstitler på vei til Stadia, hvorav tre av dem er tidseksklusive. Det er ingen høybudsjettstitler, men med tanke på det noe dårlige utvalget til tjenesten, er det så klart bedre enn ikke noe.

De to ikke-eksklusive titlene er Serious Sam Collection, som inneholder Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter samt Serious Sam 3: BFE. Det andre spillet er Panzer Dragoon: Remake, som tidligere ble annonsert til Nintendo Switch.

Du ser på Annonser

Det første av de tre tidseksklusive spillene er Lost Words: Beyond the Page. Det er et historiedrevet spill skrevet av selveste Rhianna Pratchett. Her finner vi puzzles presentert langs sidene i en bok. Et veldig originalt og lovende puzzle-eventyr.

Du ser på Annonser

Herringbone Games leverer spill nummer to, nemlig Stacks on Stacks. Et spill hvor du skal bygge tårn i tre dimensjoner i særegne spillverdener. Det bygger på at du må ha full kontroll på fysikken, og som om ikke det var nok finnes det fiender som prøver å rasere tårnet.

Du ser på Annonser

Til sist har vi Spitlings, et arkadeaktig multiplayerspill, som vi tror kommer til å bli populært blant de som liker klassiske arkadespill. Fire spillere skal samarbeide seg gjennom 100 baner, og om noen mislykkes så er det game over for alle. Sjekk ut traileren nedenfor.