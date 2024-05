Tre unger og en gris går seg vill på Mystery Island i denne nye Angry Birds-serien

HQ

En ny animert Angry Birds-serie er på vei til Amazon Prime Video. Den familievennlige Angry Birds: Mystery Island har nettopp fått sin offisielle trailer, og den introduserer oss for Mia, Rose, Buddy og Hamylton.

Tre fugleunger og en utvekslingsstudentgris havner ved et uhell på Mystery Island, men ikke vær redd, det er ikke Castaway for barn eller noe sånt vi ser her. Det ser ut til å være en munter serie med eventyr der skuespillerne prøver å komme seg hjem igjen.

Det er ingen utgivelsesdato ennå for Angry Birds: Mystery Island, men den kommer snart til Prime Video.