Tre WWE-brytere blir med i Call of Duty

Tempoet på gjestekarakterer i Call of Duty-serien har økt betraktelig (nylig inkludert Fallout, Warhammer-Space Marines og The Walking Dead-helten Rick Grimes), og nå har Activision kunngjort via tråder at det snart er på tide med en til.

Når sesong fem starter i Call of Duty: Modern Warfare III og Warzone 24. juli, forventes det at tre WWE-brytere dukker opp. Vi vet ikke hvem de er ennå, men silhuettene deres vises i den korte Threads-videoen nedenfor. Vi forestiller oss at den i midten er Roman Reigns, men det er egentlig bare en knapt kvalifisert gjetning.

Er det noen spesiell bryter du håper vil dukke opp i Call of Duty?