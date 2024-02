Treg start for Suicide Squad: Kill the Justice League på Steam

HQ

Vi jobber fortsatt med anmeldelsen vår av Suicide Squad: Kill the Justice League, som lanseres offisielt i morgen. Men folk som har kjøpt Deluxe-utgaven er allerede i gang med å bekjempe den onde versjonen av Justice League - men det ser ikke ut til å være mange som gjør det.

SteamDB avslører at spillet har en toppnotering på 7 152 samtidige spillere siden Early Access-utgivelsen 30. januar. Forhåpentligvis vil dette tallet øke kraftig når standardutgaven lanseres, men det er ikke uvanlig at dyrere utgaver får mange spillere før den offisielle lanseringsdatoen. Starfield hadde over 230 000 samtidige spillere på Early Access-premieren, som et nylig eksempel på dette.