Sony hadde som kjent en State of Play-sending i går der vi fikk se en rekke trailere fra nye og kommende spill. Et av spillene som ble vist frem i sendingen var Trek to Yomi, et visuelt lekkert samuraieventyr som skildres i svart-hvitt, som en Kurosawa-film.

Den nye traileren viste mer gameplay og ga oss et lanseringsvindu på slutten. Trek to Yomi skal lanseres denne våren, men nøyaktig når er imidlertid uklart. Traileren er uansett verdt en kikk, for dette her ser ganske lekkert ut.