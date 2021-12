Trek to Yomi virker som en samurai- eller Kurosawa-fans drøm

HQ

Med spill som Hotline Miami, Shadow Warrior, Broforce, Minit, The Messenger, Gris, Ape Out, Katana Zero og utallige andre meget gode spill med en særegen visuell stil har Devolver Digital vist at de vet hvilke spill som fortjener ekstra oppmerksomhet, noe Trek to Yomi virker å bli et nytt eksempel på.

Det var ikke rent få som dro sammenligner til Akira Kurosawa sine filmer (du kan lese mer om den talentfulle karen i Ingar sin artikkel om Ghost of Tsushima her) da Trek to Yomi dukket opp i Devolver sin E3-sending i sommer, men mangelen på nærmere informasjon om gameplayet førte til at mange likevel satt på gjerdet. Heldigvis har Flying Wild Hog og kompani nå gitt oss en gameplaytrailer som viser mer av hvor stilig spillet ser ut, samt hvordan dette brukes for å gjøre både kamper og utforskning enda bedre også.

