Trekning av Europa League: Par og datoer bekreftet for knockout-sluttspillet

Europa League har også avsluttet ligafasen. Det nye formatet, som erstatter gruppespillet med en kort liga og åtte kamper, har gjort at åtte lag er kvalifisert for åttendedelsfinalene og venter på sin rival, som vil bli avgjort etter et knockout-playoff.

Akkurat som i Champions League må lagene som er rangert fra 9-24 spille et sluttspill med to kamper, og parene settes sammen avhengig av plassering... med litt flaks: Lag rangert som 9 eller 10 kan bare møte lag rangert som 23 eller 24, lag rangert som 11 eller 12 kan bare møte lag rangert som 21 eller 22, og så videre.

Fredag 31. januar ble det trukket lodd til utslagsfasen. Hvert lag hadde bare to alternativer, så det føltes som å kaste mynt og kron, men lagene på 9.-16. plass ble seedet, noe som betyr at de skal spille returkampen på hjemmebane, og dermed har de fordelen av å spille på hjemmebane i tilfelle tilleggstid og straffesparkkonkurranse.

Parene til Europa League-playoff er bekreftet



Ferencváros mot Viktoria Plzeň



Porto mot Roma



Vinneren kan møte Lazio eller Athletic Bilbao i åttendedelsfinalen



Twente mot Bodø/Glimt



Fenerbahçe mot Anderlecht



Vinneren kan møte Olympiakos eller Rangers i åttendedelsfinalen



Union Saint-Gilloise mot Ajax



PAOK mot FCSN



Vinneren kan møte Lyon eller Eintracht Frankfurt i åttedelsfinalen



AZ mot Galatasaray



Midtjylland mot Real Sociedad



Vinneren kan møte Manchester United eller Tottenham Hotspur i åttendedelsfinalen

Sluttspillet i utslagsfasen spilles 13. februar og 20. februar. Deretter følger åttendedelsfinalene, der de åtte beste lagene har luksusen av å gå glipp av denne runden og se sluttspillet på hjemmebane...