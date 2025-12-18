Trekning av utslagsspill og kvartfinaler i Champions League for kvinner
Barcelona, Lyon, Chelsea og Bayern München er seedet før utslagsrundene i Women's Champions League.
Trekningen av UEFA Women's Champions League ble foretatt etter at ligafasen ble avsluttet i går, og FC Barcelona, Lyon, Chelsea og Bayern München tok de fire plassene som gir direkte kvalifisering til kvartfinalene.
Det er ingen åttendedelsfinaler i denne turneringen, med bare 18 lag i ligafasen, men lagene som endte på plassene 5-12 må spille et utslagsspill i februar. Det var begrensede muligheter i trekningen, ettersom lagene som var rangert som 5/6 ble paret med lagene som var rangert som 11/12, og lagene som var rangert som 7/8 ble paret med lagene som var rangert som 9/10.
Men trekningen avgjorde også hvilken side av tabellen lagene ble plassert på, og hvilke rivaler de skulle møte i kvartfinalene. Hvis Real Madrid vinner sluttspillet, vil de for eksempel møte favorittene FC Barcelona i kvartfinalen, mens Arsenal kan møte Chelsea i kvartfinalen:
Sluttspillet i UEFA Women's Champions League:
Sølvveien
- Atlético Madrid mot Manchester United
- vinneren møter Bayern München i kvartfinalen
- Paris FC mot Real Madrid
- vinneren møter FC Barcelona i kvartfinalen
- Vinnerne av disse kvartfinalene møtes i semifinalen
Blå sti
- OH Leuven mot Arsenal
- vinneren møter Chelsea i kvartfinalen
- Wolfsburg mot Juventus
- vinneren møter OL Lyon i kvartfinalen
- Vinnerne av disse kvartfinalene møtes i semifinalen
Datoer for utslagsrundene i Champions League for kvinner
- Sluttspill: 11.-12. februar og 18.-19. februar
- Kvartfinaler 24.-25. mars og 1.-2. april
- Semifinaler 25.-26. april og 2.-3. mai
- Finale 23. mai
Følger du med på Women's Champions League denne sesongen? Husk at alle kampene sendes gratis på Disney+.