Sport

Trekning av utslagsspill og kvartfinaler i Champions League for kvinner

Barcelona, Lyon, Chelsea og Bayern München er seedet før utslagsrundene i Women's Champions League.

HQ

Trekningen av UEFA Women's Champions League ble foretatt etter at ligafasen ble avsluttet i går, og FC Barcelona, Lyon, Chelsea og Bayern München tok de fire plassene som gir direkte kvalifisering til kvartfinalene.

Det er ingen åttendedelsfinaler i denne turneringen, med bare 18 lag i ligafasen, men lagene som endte på plassene 5-12 må spille et utslagsspill i februar. Det var begrensede muligheter i trekningen, ettersom lagene som var rangert som 5/6 ble paret med lagene som var rangert som 11/12, og lagene som var rangert som 7/8 ble paret med lagene som var rangert som 9/10.

Men trekningen avgjorde også hvilken side av tabellen lagene ble plassert på, og hvilke rivaler de skulle møte i kvartfinalene. Hvis Real Madrid vinner sluttspillet, vil de for eksempel møte favorittene FC Barcelona i kvartfinalen, mens Arsenal kan møte Chelsea i kvartfinalen:

Sluttspillet i UEFA Women's Champions League:

Sølvveien


  • Atlético Madrid mot Manchester United

  • vinneren møter Bayern München i kvartfinalen


  • Paris FC mot Real Madrid

  • vinneren møter FC Barcelona i kvartfinalen


  • Vinnerne av disse kvartfinalene møtes i semifinalen

Blå sti


  • OH Leuven mot Arsenal

  • vinneren møter Chelsea i kvartfinalen


  • Wolfsburg mot Juventus

  • vinneren møter OL Lyon i kvartfinalen


  • Vinnerne av disse kvartfinalene møtes i semifinalen

Datoer for utslagsrundene i Champions League for kvinner


  • Sluttspill: 11.-12. februar og 18.-19. februar

  • Kvartfinaler 24.-25. mars og 1.-2. april

  • Semifinaler 25.-26. april og 2.-3. mai

  • Finale 23. mai

Følger du med på Women's Champions League denne sesongen? Husk at alle kampene sendes gratis på Disney+.

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWomen's Champions League


