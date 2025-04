Trener involvert i stort NBA-bråk er stolt av spillerne sine: "Dette er ikke til forhandling i garderoben vår"

HQ

En NBA-kamp mellom Minnesota Timberwolves og Detroit Pistons søndag endte i et stort slagsmål tidlig i andre quarter, som førte til at syv personer ble utvist, fem spillere og to trenere. Det startet med en verbal konfrontasjon mellom Isaiah Stewart, senter for Detroit, Ron Holland, forward for Detroit, mot Minnesota-spillerne Dante DiVincenzo (guard) og Naz Reid (forward). Det eskalerte raskt til et fysisk slagsmål, og andre spillere og trenere ble med da de invaderte tribunen og tvang noen tilskuere til å flykte fra plassene sine.

Dommerne kastet også ut Detroits hovedtrener J.B. Bickerstaff og Minnesotas assistenttrener Pablo Prigioni. Bickerstaff forsvarte spillernes handlinger og virket til og med stolt av dem, og sa at "Det gikk åpenbart for langt, men det du ser er gutter som passer på hverandre, gutter som prøver å beskytte hverandre, gutter som prøver å passe på hverandre ... Det er ikke til forhandling i garderoben vår".

Bickerstaff beskyldte også Prigioni for å ha utløst hendelsen: "Jeg kommer ikke til å la folk si krigerske ting om gutta mine. Så enkelt er det. Så han sa det han sa. Han vet hva han sa."

Kampen endte med seier for Minnesota Timberwolves, 123-104, og de ligger dermed på sjuendeplass i West Conference (43-32), mens Detroit Pistons ligger på femteplass i East Conference (42-33). NBA-sluttspillet starter 19. april: De seks beste lagene i hver konferanse kvalifiserer seg, mens lagene på sjuende og åttende plass spiller play-on.