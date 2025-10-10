Treyarch svarer endelig på bønnene til Call of Duty-spillere ved å fjerne ferdighetsbasert matchmaking

HQ

I årevis har Call of Duty -spillere harselert over den utrolig aggressive bruken av ferdighetsbasert matchmaking (SBMM) i de ulike skytespilltitlene. Premisset for funksjonen er ganske fornuftig, nemlig at den matcher deg med spillere med like ferdigheter, men i praksis har det vært en skrekkhistorie, ettersom det har ført til at hvert eneste flerspillerspill har føltes som en konkurransefinale foran et live-publikum. Dette har ført til mye frustrasjon, ettersom fansen sliter med å nyte spillet, og heller føler at de må være vanvittig fokuserte for å ha en sjanse.

Men til tross for mange år med krav om endring, har Activision og de ulike Call of Duty -utviklerne holdt stand. Det har vært justeringer av formelen, men til syvende og sist har den blitt brukt gang på gang, blant annet i den første betaversjonen for Call of Duty: Black Ops 7, noe som har ført til enda mer frustrasjon...

Nå skjer det endelig en endring. I et innlegg på sosiale medier bekreftes det at SBMM ikke vil bli brukt i forbindelse med lanseringen av Black Ops 7. Uttalelsen forklarer :

"Open Matchmaking bekreftet.

"Ved lanseringen vil Open Matchmaking med minimal ferdighetsvurdering være standard matchmaking for #BlackOps7 MP.

"Teamet vårt er opptatt av å gi spillerne en mer variert opplevelse, og betaversjonen var en verdifull mulighet til å teste denne tilnærmingen."

Det fortsetter videre med å legge til at lobbyoppløsning også vil bli adressert, slik at lagene forblir sammen mellom kampene, alt mens planer om å finjustere sikteassistanse og sikteassistansestyrke på kontrollere også kommer opp.

Ganske store og vellykkede endringer, synes du ikke? Merkelig at de nå endelig blir implementert rett i forkant av at EA får orden på sakene sine og debuterer med et meget kompetent Battlefield... Er Activision bekymret for at Black Ops 7 skal konkurrere med Battlefield 6 i år?