Trials of Mana kommer til iOS og Android i juli

Under Mana-seriens 30-årsjubileumsstream ble det avslørt at Trials of Mana kommer til iOS og Android om bare noen få uker, den 15. juli for å være eksakt.

Du finner produktsiden til Android-versjonen her og iOS-versjonen her. Prisen ligger på 259 kroner og spillet krever 3,5GB plass på iOS, og sannsynligvis det samme på Android.

Trials of Mana er en 3D-remake av Secret of Mana 2 fra 1995, opprinnelig sluppet til PC, PS4 og Nintendo Switch i 2020.

Er du nysgjerrig på spillet kan du sjekke ut Tommys anmeldelse her.

Takk, Gematsu.