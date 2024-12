Triangle Strategy er midlertidig utilgjengelig på Nintendo eShop

HQ

Hvis du nylig har startet opp Nintendo eShop for å få tak i en kopi av Triangle Strategy, kanskje som et sent Black Friday-tilbud, har du kanskje lagt merke til at det ikke er tilgjengelig i butikken. Dette er fordi spillet midlertidig ikke er tilgjengelig på eShop, av en grunn som fremdeles er ukjent.

Det er tydeligvis et uventet problem, ettersom Square Enix har tatt til sosiale medier for å bekrefte at de jobber med en løsning, men at ingen slik løsning har blitt satt i kraft ennå. I hovedsak ser det ut til at du må vente en kort stund til du kan få tak i en kopi av spillet på Nintendos hybridsystem.

Den gode nyheten om hele denne debacle er at alle som eier spillet fortsatt kan laste ned og få tilgang til det uten problemer, det er rett og slett nye kjøpere som er berørt.