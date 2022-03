HQ

Triangle Strategy har ikke fått like gode anmeldelser som den åndelige forgjengeren Octopath Traveler, men det betyr ikke at det ikke har hatt en suksessfull start.

Square Enix har nemlig avslørt via Twitter at de allerede har passert 800 000 solgte eksemplarer.

Dette til tross for at spillet er tilgjengelig på kun én plattform, og at det kom for bare litt over to uker siden.