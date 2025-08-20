Triangle Strategy lanseres på PS5 og Xbox Series X/S i dag med rabatt i en begrenset periode

HQ

Triangle StrategyRPG med HD-2D-grafikk utgitt i 2022 på Nintendo Switch, er ikke lenger en eksklusiv, da Square Enix har gitt ut spillet på PS5, Xbox Series X / S i dag. Det ble avslørt som et skyggedråpe under Gamescom-arrangementet, og i en begrenset periode vil det ha en redusert pris.

Dette turbaserte RPG-spillet med taktiske kamper ved hjelp av et klassisk rutenettsystem ble godt mottatt da det ble lansert på Switch for tre år siden. Det kom ut på PC noen måneder senere. Nå er spillet tilgjengelig digitalt på PS Store og Microsoft Store, med 30 % rabatt frem til 4. september.

I likhet med Octopath Traveler-serien lanseres mange av disse spillene først på Switch, men blir deretter portert til andre konsoller på en ganske inkonsekvent måte. Men fans av sjangeren vil nå ha dette alternativet, inspirert av Tactics Ogre og Final Fantasy Tactics.