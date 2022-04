Tribes of Midgard har blitt aldersmerket for både Switch og Xbox

HQ

Tribes of Midgard ble sluppet til både PC og PlayStation i fjor. Det er et actionrollespill med fokus på overlevelse, som generelt ble satt pris på av både kritikere og spillere. Her får vi spille som vikingen Einherjar som får i oppgave å beskytte frøet til Yggdrasil, det hellige treet i norrøn mytologi.

Det ble utviklet av canadiske Morsfell Games og utgitt av Gearbox, og det er tydelig at de nå vil at flere skal kunne være med på moroa. Tribes of Midgard har nemlig blitt aldersmerket for både Switch og Xbox av amerikanske ESRB, og det betyr som regel at en offisiell annonsering ikke er langt unna.