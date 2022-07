Tribes of Midgard inntar Switch og Xbox i august

HQ

Tribes of Midgard har vist seg å være en stor suksess for Norsfell og Gearbox Publishing med over to millioner spillere, og nå er det snart på tide at flere får muligheten til å ta del i moroa.

I en helt ny trailer har det nå blitt bekreftet at spillet inntar både Switch og Xbox sammen med Season 3: Inferno Saga. Season 3 starter 16. august, og Norsfells medgründer og også Creative Director Julian Maroda hadde følgende å si om de nye versjonene:

"Releasing on Xbox and Switch is our latest effort to continue to build Tribes of Midgard alongside our thriving community while simultaneously welcoming newcomers. Season 3 is massive and by far our biggest update to date, delivering game-changing content like our latest Saga (and biggest bad guy) alongside a complete revamp of Survival Mode. This 'Survival 2.0' couldn't come at a better time, it's the perfect starting point for new players on Xbox and Nintendo Switch!"

Se den nyeste traileren nedenfor for en bedre titt på hva du kan forvente av Season 3: Inferno Saga.