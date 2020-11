Trine 4 får vakker trolldoms-utvidelse

Du ser på Annonser

Trine 4: The Nightmare Prince forsvant dessverre litt i mengden av storspill forrige høst, men heldigvis har det tydeligvis gått bra nok til at finnene i Frozenbyte har mer på lur.

En ny utvidelse kalt Melody of Memory skal nemlig komme til PC senere denne måneden og konsollene en gang i vår. Som traileren under viser går turen da til seks nydelige områder i og rundt Astral Academy hvor Amadeus, Pontius og Zoya må bruke oppgraderte ferdigheter for å løse problemer som blant annet inkluderer flammer, isflak, krystaller og magneter.